Cumhurbaşkanı ​Erdoğan’dan ‘balıkçı’ göndermesi: Halkınla beraber olacaksın ​

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’un Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni’ne katıldı, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak ettikten sonra AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, Belediye binası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde Giresunlular’a hitap etti.

HALKINLA BERABER OLACAKSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde bakanlarla birlikte Doğankent ve Dereli’de olduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Balıkçıya gitmedik. Nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların derdi ile dertlendik ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, bora, fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul’da ve böyle kar, bora, fırtına olacak, deprem olacak, sel olacak, yok Bodrum’a git, yok bilmem şuraya git, buraya git, bizim kitabımızda o yok, bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla.”

Muhammet Sarıyıldız adlı vatandaşın 21 yıl önce Dereli’de çekilmiş bir fotoğrafını göstermesi üzerine Erdoğan, “Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli’ye gelmişim. Burada da konuşma yapmışız 21 yıl önce, nereden nereye...” diye konuştu.

Erdoğan, deprem ve yangın afetlerinde bakanların Antalya’da, Muğla’da, Kastamonu’da, Bozkurt’ta olduğuna dikkati çekerek “Peki Cumhurbaşkanı neredeydi? O da onların yanındaydı, tek tek dolaştık, ne eksiği var? Traktör, traktörünü gönderdik. Ne eksiği var? Binalar yanmış yıkılmış, hemen o binalar da yapılıyor, aynen Dereli’de olduğu gibi niye? Sen devletsin, devlet. Sen onları kendi başına bırakamazsın. Hemen onların yanında yerini alacaksın. Eksikleri bir an önce gidereceksin, sel afeti mi oldu? Bunu gidereceksin. Çünkü görevin bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

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DÖRT TEMEL TAŞ

2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde millete, “Türkiye’yi 4 temel taş üzerinde, eğitim, sağlık, adalet, emniyet bunların üzerinde yükselteceğiz” dediklerini anımsatan Erdoğan, “Bunlar yetmez başka, ‘ulaşım’ dedik, ‘enerji’ dedik, ‘tarım’ dedik, ‘dış politika’ dedik. Bütün bunlar üzerinde yükselen bir Türkiye’yi inşa ettik” diye konuştu.

FAİZ DE ENFLASYON DA DÜŞECEK

Türkiye’nin büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu ve geleceğe güvenle bakmak için her türlü imkana sahip olunduğunun altını çizen Erdoğan, “Son yıllarda tüm güçleriyle ekonomimize yükleniyorlar. Hatırlayın güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi Türkiye ekonomisine tehditler savurdu. Batılı finans kuruluşları, ekonomik manipülasyonlarla ekonomimize darbe vurmaya kalktı” dedi. Faizle olan mücadelesini hatırlatan Erdoğan, “Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek. Milletimden bu yolda bizimle beraber yürümelerini istiyorum. Yakında ekonomide bir başarıya imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Teslim edilen konutları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar teslimi yaptığı ailelerle sohbet edip, anahtarlarını verdikten sonra, “Rabb’im hayırlısıyla huzurlu bir şekilde oturmayı nasip etsin.” dedi. Sembolik olarak anahtar teslimini yaptıkları dışında kalanlara da süratle dağıtımını yapılacağını belirten Erdoğan, daha sonra vatandaşlara teslim edilen konutları inceledi.

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CHP liderinin seviyesi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutlarının anahtar teslimi töreninde yaptığı konuşmada bölgedeki çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Afetin olduğu günü unutmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. AK Parti’nin hizmet partisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:

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“Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00’de de ben televizyona çıkacağım, o da 22.00’de kendisine ait bir Youtube’u var. Oradan millete sesleniyor. Güya Cumhurbaşkanı’nı susturacak. Bak ne diyor? ‘Seviyesine inme’ diyor. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhur ile de yolumuza devam ediyoruz.”

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Siyasetten tasfiye olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni ardından AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, muhalefeti beceriksizlikle suçladı. Muhelefetin tek derdinin siyasi ömürlerini uzatmak olduğunu belirten Erdoğan,

dedi. Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:

“Sadece 1 haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını görmek için bile kafidir. Hiçbir iftira bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bu skandalların üstünü kapatamayacaktır. Önce 2023, ardından 2024 seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği yıllar olacaktır. Bugünden itibaren çok daha güçlü çalışacağız.”