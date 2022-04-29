Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

Ekonomi

BDDK'dan altı tasarruf finansman şirketine onay: İlginin katlanarak artması bekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi. Tasarruf finansman şirketlerinin lisanslanması sonrası sektörün toplamdan aldığı payın katlanarak artması beklenirken, pazar çeşitliliğinin artması ve yüksek gelirli kimselerin de sisteme dahil olması öngörülüyor.