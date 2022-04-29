Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
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