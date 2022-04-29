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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özgür Özele 250 bin liralık tazminat davası
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özgür Özele 250 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

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