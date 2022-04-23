Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara: Sizden bu kutlu bayrağı dünyanın zirvesine çıkarmanızı istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir."
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir."
Ayrıntılar geliyor...
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