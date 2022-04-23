Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara: Sizden bu kutlu bayrağı dünyanın zirvesine çıkarmanızı istiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklar, sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum.

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