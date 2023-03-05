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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde şehit olan polisin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan polis memuru Muhammet Tarakçı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

18:25 . 5/03/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan. (Arşiv)

Hatay'da yaya devriye görevi yaptığı parkta, üstüne ağaç ve duvar devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Muhammet Tarakçı'nın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.


Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Tarakçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.




#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hatay
#Şehit
#Taziye
8 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde şehit olan polisin ailesine başsağlığı
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