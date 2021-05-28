Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini geçerek altın madalyaya uzanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonda arayarak tebrik etti.
Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.
"Türk kadınının gücünü göstermiş olduk"
Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.