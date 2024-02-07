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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 90'ın üzerinde oy alarak yeniden kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak tebrik etti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:51 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:28 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyların yüzde 93.9'unu aldı.

Seçim zaferine ilk tebrik Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak tebrik etti.

"Azerbaycan için hayırlı olsun"

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi."

Bir tebrik de TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan: Görevinde üstün başarılar diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"Azerbaycan'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarının, tek millet-iki devlet anlayışı ile ortak hedeflere birlikte yürüdüğümüz dost ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." i
fadesini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Azerbaycan
#Seçim
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