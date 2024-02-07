Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyların yüzde 93.9'unu aldı.
Seçim zaferine ilk tebrik Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak tebrik etti.
"Azerbaycan için hayırlı olsun"
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi."
Bir tebrik de TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan: Görevinde üstün başarılar diliyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.