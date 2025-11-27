Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa görüşmesi sonrası güçlü mesajlar: “Ortak zeminimiz daha da güçlendi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa görüşmesi sonrası güçlü mesajlar: “Ortak zeminimiz daha da güçlendi”

18:4127/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdoğan, Papa ile görüşmede küresel barışı öne çıkardı.
Erdoğan, Papa ile görüşmede küresel barışı öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin küresel barış ve istikrar açısından “verimli” geçtiğini belirtti. Erdoğan, çatışmalar, insani krizler ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında adalet ve merhameti önceleyen ortak bir yaklaşımda buluştuklarını vurguladı. Papa’nın göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmasını “çok anlamlı” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, bu temasın ortak zemini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Papa’yı Türkiye’de misafir etmekten “büyük memnuniyet duyduğunu” belirten Erdoğan, Papa’nın göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesini “her bakımdan çok anlamlı” bulduğunu ifade etti.

Erdoğan, bugün yapılan görüşmenin “verimli geçtiğini” belirterek, küresel barışın ve istikrarın tesisi konusunda karşılıklı gözlemlerin ve ortak beklentilerin paylaşıl­dığını aktardı. İkili ilişkilerin yanı sıra “insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meselelerin” ele alındığını kaydetti.

"İnsanları göçe zorlayan sebepler ortadan kaldırılmalı"

Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı, aynı zamanda insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğine dikkat çektiklerini vurguladı. Erdoğan, çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında “barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuklarını görmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu” belirtti.

Katolik dünyasına barış, huzur ve esenlik temennisi

Bu ziyaretin, ortak zemini güçlendiren “çok önemli bir adım” olduğunu ifade eden Erdoğan, görüşmelerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Katolik dünyasına “barış, huzur ve esenlik” temennilerini iletti.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Papa
#14. Leo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yatay seyirde: 27 Kasım gram ve çeyrek altın ne kadar? İslam Memiş’ten 2026 ilk çeyrek uyarısı