Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa görüşmesi sonrası güçlü mesajlar: “Ortak zeminimiz daha da güçlendi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Papa’yı Türkiye’de misafir etmekten “büyük memnuniyet duyduğunu” belirten Erdoğan, Papa’nın göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesini “her bakımdan çok anlamlı” bulduğunu ifade etti.

Erdoğan, bugün yapılan görüşmenin “verimli geçtiğini” belirterek, küresel barışın ve istikrarın tesisi konusunda karşılıklı gözlemlerin ve ortak beklentilerin paylaşıl­dığını aktardı. İkili ilişkilerin yanı sıra “insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meselelerin” ele alındığını kaydetti.

"İnsanları göçe zorlayan sebepler ortadan kaldırılmalı"

Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı, aynı zamanda insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğine dikkat çektiklerini vurguladı. Erdoğan, çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında “barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuklarını görmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu” belirtti.

Katolik dünyasına barış, huzur ve esenlik temennisi

Bu ziyaretin, ortak zemini güçlendiren “çok önemli bir adım” olduğunu ifade eden Erdoğan, görüşmelerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Katolik dünyasına “barış, huzur ve esenlik” temennilerini iletti.







