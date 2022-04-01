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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan tebriği: Bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ramazan tebriği: Bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.

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