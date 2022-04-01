Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan tebriği: Bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.

Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum.



Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum. 🌙 pic.twitter.com/i6EEtuW6Y9 REKLAM April 1, 2022

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