Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Zelenski’i bu yıl üçüncü kez Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik çabaların ele alındığını belirtti. Erdoğan, Zelenski’nin Mayıs ayındaki son ziyaretinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında üç yılın ardından başlatılan doğrudan görüşmelere Türkiye’nin ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Yapılan üç tur müzakerede özellikle insani konularda ilerleme kaydedildiğini, ateşkes ve barışa ilişkin görüşler ile askeri meselelerin de masaya yatırıldığını söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya 'barış' çağrısı: İstanbul süreci sürdürülmeli Gündem / Ankara

Erdoğan, bugünkü temaslarda “İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gerektiğinin” altını çizdiklerini ifade etti. Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek arttığı bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüm arayışları açısından önemli bir aşama olduğuna inandığını vurguladı.

"İstanbul süreci sürdürülmeli"

Savaşın özellikle enerji altyapısına yönelik saldırılarla birlikte ağır insani ve yapısal kayıplara yol açtığını belirten Erdoğan, İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle yeniden devreye alınmasının faydalı olacağını söyledi. Erdoğan, bölgede akan kanın durmasını isteyen tüm taraflara da sürece yapıcı katkı verme çağrısı yaptı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin de değerlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi. Erdoğan ayrıca, iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çekerek Kırım Tatarlarına verilen desteğin süreceğini ifade etti.

Zorlu savaş koşullarına rağmen ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, Ukrayna’nın yeniden imarı konusunda Türk girişimcilerin katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin, ateşkesi hızlandıracak ve adil, kalıcı barışın önünü açacak önerileri Rusya ile ele almaya da hazır olduğunun altını çizdi. Bu süreçte müttefik ABD’nin dahil olmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziye dileklerini ileterek tamamladı ve sözü Zelenski’ye bıraktı.

Zelenski: Türkiye'ye güveniyoruz, ilkeli tutumu bizim için çok önemli

Zelenski, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin savaş sürecinde Ukrayna için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman olduğu gibi verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki güven ilişkisinin Ukrayna açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği önem ve Rusya’nın saldırılarına karşı sergilediği tutum nedeniyle teşekkür eden Zelenski, “Hayatlarımızı korumaya yardımcı olan iş birliği için minnettarız. Türkiye’nin bu trajediye ve Rus saldırganlığının tüm kilit unsurlarına yönelik net duruşu bizim için çok değerlidir.” dedi.

Rusya’nın saldırılarının Ukrayna şehirlerinde ağır kayıplara yol açtığını hatırlatan Zelenski, son olarak Ternopil’e düzenlenen saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu kişiler arasında iki çocuğun da bulunduğunu aktardı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenski, saldırıların yalnızca son 24 saatte 48 füze ve 476 İHA kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Ukrayna’nın tüm bu saldırılara karşı savunma kapasitesini güçlendirmek zorunda olduğunu vurgulayan Zelenski, hava savunma sistemleri, mühimmat ve savaş uçaklarına duyulan ihtiyacın sürdüğünü dile getirdi.

Zelenski, Türkiye’nin bu süreçte verdiği destek için teşekkür ederek, “Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalar için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede savunma alanındaki iş birliğinin de ele alındığını belirten Zelenski, ortak üretim projeleri ve koordinasyon mekanizmalarının ilerletileceğini açıkladı. Diplomatik süreçlerin hızlandığını ifade eden Ukrayna lideri, tüm çabalarının adil bir barışın sağlanmasına yönelik olduğunu vurguladı:

“Savaş bitmelidir ve barışın alternatifi yoktur. Rusya, savaşın ve insan öldürmenin ödüllendirilemeyeceğini anlamalıdır.”

Zelenski, Türkiye ile barış ve güvenlik konularında aynı görüşü paylaştıklarını belirterek, Karadeniz güvenliğinin yalnızca Türkiye ile birlikte sağlanabileceğini söyledi.

Esir değişimi konusuna da değinen Zelenski, Ukrayna askerlerinin, sivillerin, Kırım Tatar siyasi ve dini tutuklularının, ayrıca kaçırılan Ukrayna çocuklarının geri getirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı umduklarını belirten Zelenski, Türkiye’nin bu konudaki rolüne özellikle teşekkür etti.

Zelenski, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek Türk diplomasisinin gücüne güvendiklerini ifade etti.