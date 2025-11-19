Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya 'barış' çağrısı: İstanbul süreci sürdürülmeli

Ankara'da ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara 'yapıcı olmaları' çağrısını yaptı. "İstanbul süreci sürdürülmeli, akan kan durmalı." diyen Erdoğan, "Ortaklarımızdan yapıcı tavır bekliyoruz. Adil barış sağlanmalı" diye konuştu. Türkiye'nin dostluğuna güvendiklerini vurgulayan Zelenski ise "Görüşme çok verimli ve kapsamlı oldu. Türkiye'nin ilkeli tutumu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, Zelenski’i bu yıl üçüncü kez Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik çabaların ele alındığını belirtti. Erdoğan, Zelenski’nin Mayıs ayındaki son ziyaretinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında üç yılın ardından başlatılan doğrudan görüşmelere Türkiye’nin ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Yapılan üç tur müzakerede özellikle insani konularda ilerleme kaydedildiğini, ateşkes ve barışa ilişkin görüşler ile askeri meselelerin de masaya yatırıldığını söyledi.
"İstanbul süreci sürdürülmeli"
Görüşmelerde ikili ilişkilerin de değerlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi. Erdoğan ayrıca, iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çekerek Kırım Tatarlarına verilen desteğin süreceğini ifade etti.
Zorlu savaş koşullarına rağmen ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, Ukrayna’nın yeniden imarı konusunda Türk girişimcilerin katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin, ateşkesi hızlandıracak ve adil, kalıcı barışın önünü açacak önerileri Rusya ile ele almaya da hazır olduğunun altını çizdi. Bu süreçte müttefik ABD’nin dahil olmasının önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziye dileklerini ileterek tamamladı ve sözü Zelenski’ye bıraktı.
Zelenski: Türkiye'ye güveniyoruz, ilkeli tutumu bizim için çok önemli
Zelenski, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin savaş sürecinde Ukrayna için kritik önemde olduğunu vurguladı.
Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman olduğu gibi verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki güven ilişkisinin Ukrayna açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.
Rusya’nın saldırılarının Ukrayna şehirlerinde ağır kayıplara yol açtığını hatırlatan Zelenski, son olarak Ternopil’e düzenlenen saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu kişiler arasında iki çocuğun da bulunduğunu aktardı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenski, saldırıların yalnızca son 24 saatte 48 füze ve 476 İHA kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.
Ukrayna’nın tüm bu saldırılara karşı savunma kapasitesini güçlendirmek zorunda olduğunu vurgulayan Zelenski, hava savunma sistemleri, mühimmat ve savaş uçaklarına duyulan ihtiyacın sürdüğünü dile getirdi.
Görüşmede savunma alanındaki iş birliğinin de ele alındığını belirten Zelenski, ortak üretim projeleri ve koordinasyon mekanizmalarının ilerletileceğini açıkladı. Diplomatik süreçlerin hızlandığını ifade eden Ukrayna lideri, tüm çabalarının adil bir barışın sağlanmasına yönelik olduğunu vurguladı:
Zelenski, Türkiye ile barış ve güvenlik konularında aynı görüşü paylaştıklarını belirterek, Karadeniz güvenliğinin yalnızca Türkiye ile birlikte sağlanabileceğini söyledi.
Esir değişimi konusuna da değinen Zelenski, Ukrayna askerlerinin, sivillerin, Kırım Tatar siyasi ve dini tutuklularının, ayrıca kaçırılan Ukrayna çocuklarının geri getirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı umduklarını belirten Zelenski, Türkiye’nin bu konudaki rolüne özellikle teşekkür etti.
Zelenski, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek Türk diplomasisinin gücüne güvendiklerini ifade etti.