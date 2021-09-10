Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Siyam ikizleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve Toplu Açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Uçakla Kahramanmaraş havalimanına gelen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı katılmak üzere hareket etti.
- Genişletilmiş il toplantısından önce sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. pic.twitter.com/Ley6vFdBHq
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. pic.twitter.com/Ley6vFdBHq— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 10, 2021
Erdoğan, toplantının ardından Milli İrade Meydanında 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin açılışına katılacak.