Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz görüşme Siyam ikizleriyle bir araya geldi
KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Siyam ikizleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı Kapsamında Kahramanmaraş'a gitti. Burada siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya gelen Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyadan servis edildi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz görüşme: Siyam ikizleriyle bir araya geldi
​Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve Toplu Açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Uçakla Kahramanmaraş havalimanına gelen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı katılmak üzere hareket etti.

  • Genişletilmiş il toplantısından önce sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Erdoğan, toplantının ardından Milli İrade Meydanında 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin açılışına katılacak.

Siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat Fakültesini kazanmak
OYNAT 00:50
Siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat Fakültesini kazanmak
Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun dün YKS ile başlayan sınav heyecanı bugün de sürdü. Din kültürü öğretmeni olmak istediklerini söyleyen Ayşe Tanrıkulu, 'Aslında tek bir kağıtta sınava girmemiz gerekiyor, kitapçığımızın tek olması gerekiyor. Yani ha ben kazanmışım, ha ikizim kazanmış. Birimizin kazanmış, diğerimizin kazanmaması bize üzüntü verir' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini kabul etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini kabul etti
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.