Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan YHT kazası sonrası talimat
POLİTİKA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YHT kazası sonrası talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YHT kazası sonrası talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı. Erdoğan, Turhan ile Soylu'dan YHT kazası ile ilgili tüm birimlerin seferber edilmesini istedi.

DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışmasıyla meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi.

  • Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

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