Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YİK üyesi Köksal Toptan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaret etti. Toptan, Haziran 2024’te evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı.
Başarılı bir ameliyat geçiren Toptan'ın tedavi sürecinin halen devam ettiği biliniyor.