Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistana Abdülhamid Han yanıtı Erdoğan görevini yapıyor
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı: Erdoğan görevini yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasından rahatsız olan Yunanistan'a tepki gösterdi. "Yunanistan çok rahatsız olmuş, 'Erdoğan ne yapıyor.' demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gemi dünyada ilk, öyle bir sondaj gemisi. Biz yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık ama şimdi 4 sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimiz var, şimdi biz güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistana Abdülhamid Han yanıtı: Erdoğan görevini yapıyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış törenine katıldı.

Konuşmasında, Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasından rahatsız olan Yunanistan'a da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan çok rahatsız olmuş, 'Erdoğan ne yapıyor.' demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gemi dünyada ilk, öyle bir sondaj gemisi. Biz yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık ama şimdi 4 sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimiz var, şimdi biz güçlüyüz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere, "Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız, bize durmak yakışmaz." tavsiyesinde bulundu.

34 hidroelektrik santral hizmete girdi: Yılda 2,7 milyar lira ekonomik katkı
EKONOMİ
34 hidroelektrik santral hizmete girdi: Yılda 2,7 milyar lira ekonomik katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe indirim müjdelerini verdi: Kooperatif marketler kâr amacıyla çalışmayacak
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe indirim müjdelerini verdi: Kooperatif marketler kâr amacıyla çalışmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Burada Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirimli satışların başlayacağın belirten Erdoğan, 'Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız.

Tabii 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları tabii çok çok fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz, Tarım Kredi olarak bu indirimi yapacağız. Sadece ette mi? Tarım Kredi'nin tüm ürünlerinde de aklınıza ne gelirse, özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidilecek. Talimat şu: Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak' diye konuştu.


İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe, Slovacko'ya konuk oluyor
Konyada maç başlıyor

Konya'da maç başlıyor

​Temsilcimiz Vaduz'u elemek için sahaya çıkacak
İlk toplantı için tarih verdi

İlk toplantı için tarih verdi

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.
Harabede bir avuç bulundu

Harabede bir avuç bulundu

Sekiz yıl sonra umut oldu.

​Böbrek taşını düşürmek artık çok kolay

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek duyurdu: Yüzde 35 indirimli satışlar başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.