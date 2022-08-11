Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı: Erdoğan görevini yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış törenine katıldı.

Konuşmasında, Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasından rahatsız olan Yunanistan'a da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan çok rahatsız olmuş, 'Erdoğan ne yapıyor.' demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gemi dünyada ilk, öyle bir sondaj gemisi. Biz yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık ama şimdi 4 sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimiz var, şimdi biz güçlüyüz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere, "Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız, bize durmak yakışmaz." tavsiyesinde bulundu.

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EKONOMİ 34 hidroelektrik santral hizmete girdi: Yılda 2,7 milyar lira ekonomik katkı