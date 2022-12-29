Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nobel’e aday gösterdik: Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları etkili oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi.

Parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Şentop, gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterdiklerini açıklayan Şentop, “Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak” dedi. Birkaç ay önce eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in UNESCO Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü anımsatan Şentop, “Merkel'in barış için yaptıklarını Türkiye'deki büyükşehir belediye başkanlarımız bile yapmıştır” diye konuştu.

6 NİSAN’DAN ÖNCE SEÇİM OLMAZ

Şentop erken seçim ilişkin Şentop, 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum. Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçimlerin erkene alınma ihtimalini düşük görüyorum” dedi. Şentop, İstanbul'da büyükşehir ve ilçe belediye seçimlerinin erkene alınması için çağrı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşılık olarak belediye seçimlerinin herhangi bir ilde erkene alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan'ın 2017'deki Anayasa değişikliğinin ardından üçüncü kez aday olabileceğinin 101'inci maddede açıkça düzenlendiğini ifade eden Şentop, bu konuda tereddüt edilecek bir noktanın olmadığını ifade etti.

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