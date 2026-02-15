Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ileri bir tarihe ertelendi

23:1215/02/2026, Pazar
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştireceği ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde liderler, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit ettiler. Görüşmede iki lider, ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, iki ülke arasındaki iş birliği imkânları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Görüşmede özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.

Liderler ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları da ele aldı.

İki lider, yapacakları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit ettiler.


