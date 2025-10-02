Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 7 belediye başkanı daha AK Parti saflarında

AK Parti Genel Merkezi bugün önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında, farklı partilerden 7 ilçe ve belde belediye başkanının AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim” çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu, farklı siyasi partilerden belediye başkanlarının dikkatini çekiyor ve seçimlerin ardından yeni katılımlar her geçen gün artıyor.





Yerel seçimlerin ardından sayı yükseliyor





31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti; 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde belediyesi kazanarak toplam 542 belediyeyi yönetme yetkisi elde etmişti. Sonraki dönemde gerçekleşen katılımlarla bu sayı giderek arttı. Sabah'ın haberine göre; bugün yapılacak törenle birlikte AK Parti’nin yönettiği belediye sayısı 608’e ulaşacak.





"AK Parti yerelde güçleniyor"





AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan, "kapımız herkese açık" çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti.







