Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sumud Filosu'na saldırı: Alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor

Sumud Filosu'na saldırı: Alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor

10:102/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Saldırı sonrası Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor
Saldırı sonrası Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi. Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi. Bakanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.


YouTube
Sumud Filosu'na saldırı: Alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor
Gündem
02 Ekim, Perşembe

Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.


YouTube
Sumud Filosu'na saldırı: Alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor
Gündem
02 Ekim, Perşembe

Ayrıca yapılan açıklamada, Filo yolcularının kabulü ve Aşdod Limanı’na transferi sürecinin kademeli olarak sürdüğü, ilk grubun sabah saat 09.00 civarında Aşdod’a ulaşmasının beklendiği ifade edilmiştir. Ayrıca, filonun Yom Kippur gününde İsrail’de tüm faaliyetlerin durduğu en kutsal günlerden birinde gelmiş olması ve yolcu sayısının fazlalığı nedeniyle, Aşdod Limanı’nın sadece yolcuların indirilmesi ve ilk işlemler için kullanılacağı belirtilmiştir.


Aşdod’daki idari ve prosedürel işlemler tamamlandıktan sonra yolcuların İsrail’in güneyindeki Ketziot Tesisine nakledileceği, konsolosluk ziyaretlerinin ise yalnızca Ketziot Tesisinde, Yom Kippur’un sona ermesinden sonra ve Şabat bitiminden sonraki Pazar günü mümkün olacağı aktarılmıştır.


YouTube
Sumud Filosu'na saldırı: Alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor
Gündem
02 Ekim, Perşembe

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı. Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.


#İsrail
#Sumud
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilik kredisi başvurusu başladı: Faizsiz evlilik kredi tutarı ne kadar ve ne zaman artacak?