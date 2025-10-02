Sumud Filosu'na saldırı: Alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi. Bakanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.





Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.





Ayrıca yapılan açıklamada, Filo yolcularının kabulü ve Aşdod Limanı’na transferi sürecinin kademeli olarak sürdüğü, ilk grubun sabah saat 09.00 civarında Aşdod’a ulaşmasının beklendiği ifade edilmiştir. Ayrıca, filonun Yom Kippur gününde İsrail’de tüm faaliyetlerin durduğu en kutsal günlerden birinde gelmiş olması ve yolcu sayısının fazlalığı nedeniyle, Aşdod Limanı’nın sadece yolcuların indirilmesi ve ilk işlemler için kullanılacağı belirtilmiştir.





Aşdod’daki idari ve prosedürel işlemler tamamlandıktan sonra yolcuların İsrail’in güneyindeki Ketziot Tesisine nakledileceği, konsolosluk ziyaretlerinin ise yalnızca Ketziot Tesisinde, Yom Kippur’un sona ermesinden sonra ve Şabat bitiminden sonraki Pazar günü mümkün olacağı aktarılmıştır.





İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı. Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.



