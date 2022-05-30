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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuştu: 20 yılda bir asırlık yol kat ettik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek vardır. Türkiye'nin demokrasi sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, heyetler göndererek kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı konuşması: 30 Mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayıştayımızın bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 160 yıldır bu güzide kurumumuzun çatısı altında ülkemize samimiyetle hizmet eden herkesi şükranla yad ediyorum. Sayıştay'ın denetimi altına giren devlet bütçesi, 85 milyonun rızkından keserek kamuya aktardığı kaynaklardan oluşuyor. Bu kurumumuz hukuk devletinin temel taşlarından biridir.

Sayıştayımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkilerle kamu yönetim sistemimizde kilit bir role sahiptir. Hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değildir. Kendisi doğrudan hesap soran değil, hesap sorulmadan önceki çalışmaları yapan bir kurumdur. Sayıştay'ı 2006 ve 2010'da çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle sizlerin çalışma haklarını da düzelttik. Denetim faaliyetlerinizi her türlü etkiden uzak şekilde yapabilmenizi sağladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın imkanlarını artırmayı sürdürdük.

"20 YILDA BİR ASIRLIK YOL KAT ETTİK"

  • Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek vardır. Türkiye'nin demokrasi sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, heyetler göndererek kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar.

Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak olumsuz kimi örneklerin ortaya çıkabildiğini de biliyorum. Hukukun değil de başka güçlerin işaretine göre çalışan her kurum eninde sonunda vesayet damgası yemeye mecburdur.

"SAYIŞTAY DENETİMİNİ AÇIK ARAMA PENCERESİNDEN YAPMAMALI"

Her yenilik gibi bu tablonun içinde bir takım eksikliklerin hataların yaşanılması kaçınılmazdır. Ülkemize birçok eserin hizmetin kazandırılması penceresinden bakıyoruz. Denetim bu sürecin hukukun uygunluğu yönünden değerlendirecektir. Sayıştay'ın denetimini açık arama penceresinden yapmaması gerektiğini düşünüyorum.

Biz birilerinin yaptığı gibi hakim savcısından polisine, bürokratından memuruna kadar kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmadık çalışmayız. Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı yaklaşımları var, küresel analizlere ihtiyacı var.

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