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ANKARA

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doğanay’ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Doğanay’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şube açma niyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne katkı sağlayacak bir girişim olacağını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Tatar-ASAM Başkanı Doğanay
Cumhurbaşkanı Tatar-ASAM Başkanı Doğanay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Murat Doğanay’ı kabul ederek görüştü. Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs ile ilgilenen, Kıbrıs’la alakalı fikirler üretmeye çalışan ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki bağların güçlenmesi için fikir ve düşünceler ortaya koyan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi gibi güzide bir kuruluşun Başkanı’nın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Ülkemize büyük katkılar sağlayacak"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şube açma niyetlerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne katkı sağlayacak bir girişim olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle gelişmeler bizi memnun eder. Değerli yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sayın Doğanay’ın çalışmalarının ülkemize mutlaka büyük katkılar sağlayacağı düşüncesi içerisindeyim. Biz her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi için çalışan ve bu manada kendi düşüncelerini kendi imkanlarını ortaya koyan kurum ve kuruluşlara saygı duyuyoruz. Sizlerin Başkanlığında ASAM’ın yıllardan beri takip ettiği bu süreci bu şekilde bir aşamaya getirmeniz ve burada şube açma düşüncesi içinde olmanız beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Sizleri her zaman aramızda görmek ve sizlerle birlikte yeni gelişmeleri değerlendirmek ve ona göre Türk siyasetine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine ışık tutabilmek beni çok mutlu etmiştir" dedi.

ASAM görevini yerine getirmeye hazır

ASAM Başkanı Doğanay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türkiye'nin en eski yerli ve milli bir düşünce kuruluşu olan ASAM’ın binin üzerinde akademisyenin, hukukçuların ve birçok alanda iş dünyasından üyelerinin bulunduğunu ifade ederek Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin her alanda katkı koymak için üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

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