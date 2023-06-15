|
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'kurdaki dalgalanmalar sürecek mi' sorusuna yanıt: Endişeye mahal yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kurun enflasyona yansımaları olduğu gibi rekabeti artırıp turizme de ciddi katkı sağladığını belirtti. Kurdaki dalgalanmaların devam edip etmeyeceği sorusuna ilişkin konuşan Yılmaz "Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi, serbest piyasayla yoluna devam eden bir ekonomi. İstikrarlı bir hükümetimiz var dolayısıyla endişeye hiçbir şekilde mahal yok." ifadelerini kullandı.

21:43 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



Kurun enflasyona olumsuz yansımaları olduğu gibi rekabeti artırıp turizme de ciddi katkılar sağladığını belirten Yılmaz, "Önemli olan kurun kontrolden çıkmaması.
Bizim izlediğimiz serbest kur rejimi.
Oluşan arz talepleri günlük değişimleri küçük küçük absorbe edebiliyorsunuz." dedi. Kurda çok büyük hareketlerin olmayacağının sinyalini veren Yılmaz şöyle devam etti:

"Küçük küçük hareketlerle kendi dengesini bulur. Önemli olan temellerdir. Dövizin arzı ve talebidir bu. Bizim bir kur tahminimiz söz konusu değil. Spekülasyonlarla sadece mücadele ederiz."

Endişeye mahal yok

Kurdaki dalgalanmaların endişe yaratmaması gerektiğini belirten Yılmaz, katıldığı programda vatandaşa seslendi. Yılmaz, "Kesinlikle endişe edilecek bir durum yok. Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi, serbest piyasayla yoluna devam eden bir ekonomi. İstikrarlı bir hükümetimiz var dolayısıyla endişeye hiçbir şekilde mahal yok." ifadelerini kullandı.


Enflasyon tek hane faiz tek hane
Enflasyon tek hane faiz tek hane

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüklerinde faizin %4,6, enflasyonun %6,2 olduğunu hatırlatarak, “Şimdi de Sayın Bakanımıza (Mehmet Şimşek) bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. O zaman ‘düşük faiz, düşük enflasyon’ teorisiyle çalıştık. Aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum” dedi. Erdoğan, düşük faiz konusunda görüşlerinin değişmediğinin altını çizerken hemen atılacak adımlarla ilgili de şu açıklamayı yaptı: Ama Hazine ve Maliye Bakanı'mızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik ve enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı bildirdik.

#Cevdet Yılmaz
#Serbest kur
#Ekonomi
#Dolar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı