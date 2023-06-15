Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'kurdaki dalgalanmalar sürecek mi' sorusuna yanıt: Endişeye mahal yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Küçük küçük hareketlerle kendi dengesini bulur. Önemli olan temellerdir. Dövizin arzı ve talebidir bu. Bizim bir kur tahminimiz söz konusu değil. Spekülasyonlarla sadece mücadele ederiz."
Endişeye mahal yok
Kurdaki dalgalanmaların endişe yaratmaması gerektiğini belirten Yılmaz, katıldığı programda vatandaşa seslendi. Yılmaz, "Kesinlikle endişe edilecek bir durum yok. Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi, serbest piyasayla yoluna devam eden bir ekonomi. İstikrarlı bir hükümetimiz var dolayısıyla endişeye hiçbir şekilde mahal yok." ifadelerini kullandı.