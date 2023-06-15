Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'kurdaki dalgalanmalar sürecek mi' sorusuna yanıt: Endişeye mahal yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüklerinde faizin %4,6, enflasyonun %6,2 olduğunu hatırlatarak, “Şimdi de Sayın Bakanımıza (Mehmet Şimşek) bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. O zaman ‘düşük faiz, düşük enflasyon’ teorisiyle çalıştık. Aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum” dedi. Erdoğan, düşük faiz konusunda görüşlerinin değişmediğinin altını çizerken hemen atılacak adımlarla ilgili de şu açıklamayı yaptı: Ama Hazine ve Maliye Bakanı'mızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik ve enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı bildirdik.