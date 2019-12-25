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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Fuat Oktay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla, 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar lira yatırım yaparak 853 bin konut ürettiklerini söyledi. Bu yılın ilk aylarında 50 bin konutluk bir projeyi başlattıklarını hatırlatan Oktay, “Milletimizin 650 bin gibi bir taleple bu projeye gösterdiği yoğun ilgi, yaptığımız işin doğruluğunu işaret etmişti. Bunun üzerine hemen hazırlıklarımızı tamamlayıp, yıl bitmeden yeni bir sosyal konut projesinin müjdesini daha paylaştık. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 100 bin Sosyal Konut Projesi için talep başvurusu şuanda 500 bini bulmuş durumda. Gelir seviyesinden bağımsız olarak tüm vatandaşlarımız için her açıdan güvenli evleri ve insan onuruna uygun mahalle ortamlarını hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah, milletimizin konut talebi tam anlamıyla karşılanana kadar her yıl 100 bin konutluk dilimler halinde bu projeyi sürdüreceğiz. Gerekirse yıllık konut sayısını artırmayı da düşünebiliriz. En geç 1,5-2 yıl içerisinde teslimini sağlayacak şekilde, sosyal konut projelerini 81 ilimizin tamamında hayata geçireceğiz. Yapacağımız yeni projeleri özellikle yatay mimari, yeşil alan ve sosyal-kültürel tesis bütünlüğü içinde inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
OYNAT 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu.


İnşallah önümüzdeki dönem sizlerle birlikte çok daha büyük hedeflere yürüyeceğiz

Türk müteahhitlerin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 adet projeye imza attığı bilgisini paylaşan Oktay, “İnşaat sektörünün küresel büyüklüğü 2018 yılında 482 milyar dolar seviyesinde olup, Türk müteahhitlerinin güçlerini halen koruyor olmaları takdire şayandır. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin ’Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ sıralamasında, son 10 yıldır, Çin’in ardından ikinci sırada yer alarak 44 firma ile yerimizi koruyoruz. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu’da yüzde 9,7’den yüzde 10,4’e yükselirken, Avrupa’da ise yüzde 7’ye ulaşmış durumdadır. Dünyadaki toplam müteahhitlik pazarından yüzde 4,6 oranında pay alan firmalarımızın, aslında çok daha büyük potansiyele sahip olduğunun da bilincindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönem sizlerle birlikte çok daha büyük hedeflere yürüyeceğiz” açıklamasını yaptı.

İstemezükçülere rağmen hepsini tamamladık

Yatay mimariye dikkat çeken Oktay, Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları söyledi:

“Yapılaşma anlamında yurt içinde önceliğimiz, yatay mimariyle inşa edilmiş, geniş yeşil alanları olan ve her türlü sosyal, kültürel, insani altyapıya sahip projelerdir. Ayrıca Kanal İstanbul gibi tarihi nitelikte büyük projeler de, sizler gibi azim ve kararlılıkla çalışan müteahhitlerimizin emeğiyle yükselmeye devam edecektir. İstanbul Boğazı trafiğini azaltacak ve güvenliğini artıracak stratejik ve çevreci bir proje olan Kanal İstanbul’a ilişkin son zamanlarda ‘yaptırmayız’ diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu. Bunlar, Marmaray’a, Osman Gazi Köprüsü’ne, İstanbul Havalimanı’na ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de karşı çıkmıştı. Hamdolsun hepsini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. İstemezükçülere rağmen hepsini tamamladık. Kanal İstanbul projesine de İstanbul’un geleceği için, İstanbullular ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak; bitireceğiz. İnşaat sektörünün babayiğitleri olan siz tecrübeli ve dirayetli müteahhitlerimizin de boş tehditlere aldırış etmeyeceğinden zerre şüphemiz bulunmamaktadır. Türkiye’ye daha nice büyük projeler kazandırarak tarihe imza atmayı sürdüreceğiz.”

Yıl sonuna kadar 400 milyar doları bulacağız

Programda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen bugün küresel bir oyuncu konumunda olduğuna dikkat çekerek, “Kasım ayı itibariyle firmalarımızın yurt dışında üstlendiği projelerin toplamı 395 milyar dolara ulaşmıştır. İnşallah yılsonuna kadar 400 milyarı bulacağız. Son birkaç yıl içinde dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar ve bölgemizde yaşanan siyasi sıkıntılar nedeniyle çok zor geçti. Müteahhitlerimiz 2018 yılında 21 milyar dolarlık yeni proje üstlenmiş bulunuyor. Bu seneyi 18-19 milyar dolar civarında kapatmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde sektörün başarılarının devam edeceğine ve yıllık projelerimizin 25 milyar dolar civarına ulaşacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde 2023 yılında da proje toplamımız 500 milyarı bulsun, artsın.

Sektörün yurt dışındaki gücünü yükseltmek için firmalarımızın yurt dışında sadece müteahhit olarak değil yatırımcı olarak da daha önemli roller üstlenmesini bekliyoruz. Firmalarımızın finansman ihtiyacını daha fazla karşılayabilmek adına önemli adımlar atıyoruz. Eximbank’ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de müteahhitlerimizin yurt dışı ihalelerde teminat mektuplarına da Eximbank üzerinden destek vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Ne olur birbiriniz ile rekabeti bırakın

Müteahhitlerden bir ricası olduğunu söyleyen Pekcan, “Ne olur birbiriniz ile rekabeti bırakın. Bir ihale de 3 tane Türk firması kalıyor üçü de birbirinin fiyatını kırıyor. Ne olur kazanan arkadaşınızın elini sıkın. Bir sonraki ihalede de siz ona destek olun o alsın. Bakanlık olarak sektörümüzün her zaman yanında ve arkasında olacağız. Sizlerden birbirinize destek olmayı, birlikte hareket etmeyi, rakip değil ekip olmanızı bekliyoruz uluslararası arenada. Biz her zaman yanınızda ve arkanızdayız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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