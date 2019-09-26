Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ciddi bir hasarımız ve can kaybımız yok
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ciddi bir hasarımız ve can kaybımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da büyük korkuya sebep olan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da büyük korkuya sebep olan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok. Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil" dedi.

Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Avcılar'da minaresinin bir kısmı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nde incelemelerde bulundu.

  • İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok. Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin, STK'ların, valiliğin koordineli bir şekilde çalıştığını ve teyakkuz halinde olduğunu anlatan Oktay, "Şu an AFAD öncülüğünde bütün kurumlar görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite anbean takip ediliyor. Bugün ve yarın çok daha yakinen takip ediyor olacağız olayı." ifadelerini kullandı.

Depremin Marmara açıklarında olduğunu aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Zaten orada bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu Fay Hattımız var. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi zaten, 'olacak mı olmayacak mı?' şeklinde bir şeyimiz de yok. Bir depremin olmasıyla alakalı 'her an olabilir' şeklinde yıllardır bildiğiniz bir şey. O çerçevede 5,8'lik bir deprem yaşadık. Depremde birincil derece önemli olan panik olmamak, yani olabildiğince sakin olacaksınız, panik olmayacaksınız. Depremi gece de gündüz de yaşayabilirsiniz. Her nerede iseniz hiç panik olmadan, önceden ne yapabileceğinizi biliyor olmanız ve hazırlık yapmanız gerekir. Bunu kast ediyorum. Bir deprem olduğunda nasıl ve nerede duracaksınız, nasıl bir harekette bulunacaksınız, bununla ilgili AFAD ve valiliğimiz her türlü bilgiyi de veriyor. Evlerimizde bu tür hazırlıklarımızın olması faydalı. Böyle bir şey yaşandığında yapacağınız hazırlıklar çok basit, basit ama çok önemli. Hemen doğal gazın vanasını, elektrikleri kapatmak bunlardan birisidir. Çok basit tedbirler, çok büyük fayda sağlar."

REKLAM

Tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Oktay, "Bütün İstanbul'un yönetilmesi açısından tüm tedbirler şu an alınmış duruma. Panik gerektirecek bir durum söz konusu değil, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten ifade ettiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, tüm bakanlıklarımız il müdürlüklerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte bu işin takibini yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Deprem iniş yapacak uçakları da etkiledi: Kule'den pilotlara 'Deprem oldu pas geçin'
GÜNDEM
Deprem iniş yapacak uçakları da etkiledi: Kule'den pilotlara 'Deprem oldu pas geçin'

İstanbul'daki depremde telefonlar çalışmadı: GSM firmaları sınıfta kaldı
GÜNDEM
İstanbul'daki depremde telefonlar çalışmadı: GSM firmaları sınıfta kaldı

Kandilli'den deprem açıklaması: Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı
GÜNDEM
Kandilli'den deprem açıklaması: Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı

Yardım istemişlerdi

Yardım istemişlerdi

​Aramco saldırılarında çaresiz kalan Suudilere ABD'den Patriot desteği.
21 bina mühürlendi

21 bina mühürlendi

​İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında gerekli önlemler alındı.
Eğitime devam

Eğitime devam

'​Yarın İstanbul'da okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık'
'Deprem oldu pas geçin'

'Deprem oldu pas geçin'

Korku dolu anlarda kuleden pilotlara anons yapıldı.
GSM firmaları<br>sınıfta kaldı

GSM firmaları
sınıfta kaldı

Telefonla iletişim kesildi, GSM firmaları krizi yönetemedi.
'Karıncalar depremin habercisiydi'

'Karıncalar depremin habercisiydi'

​Depremden bir gün önce yapılan paylaşımlar ortalığı karıştırdı.
Köprüde hasar yok

Köprüde hasar yok

Bakanlık spekülasyonlara son noktayı koydu.
Yana yaslanan bina tahliye edildi

Yana yaslanan bina tahliye edildi

​AFAD ekipleri Şirinevler'de hasar gören binayı incelemeye aldı.
Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Kararda, darbe talimatının Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
İSTANBUL'DA DEPREM!

İSTANBUL'DA DEPREM!

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli 6 olarak açıkladı.
Tehlike geçmedi

Tehlike geçmedi

Uzmanlar: Büyük depremin enerjisini almış olamaz.
Erdoğan depreme<br>ilişkin açıklama yaptı

Erdoğan depreme
ilişkin açıklama yaptı

'28 artçı deprem kaydedildi, devamı mümkün'.
Deprem anı canlı yayında

Deprem anı canlı yayında

Habere girdikleri sırada depreme yakalanan sunucuların zor anları.
İstanbul'daki deprem anı

İstanbul'daki deprem anı

Korku dolu anları saniye saniye kaydetti.
'Büyük İstanbul<br> depreminin habercisi'

'Büyük İstanbul
depreminin habercisi'

​Deprem uzmanı Profesör Mikdat Kadıoğlu sarsıntıyı değerlendirdi.
İstanbul'daki acil toplanma alanları

İstanbul'daki acil toplanma alanları

Mahalle mahalle deprem anında acil toplanma alanlarını e-devlet'ten öğrenebilirsiniz.
Deprem sonrası ilk görüntüler

Deprem sonrası ilk görüntüler

​İstanbul'da bazı okul ve hastaneler tahliye edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.