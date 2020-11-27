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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gökbey ve Akıncı İHAnın test aşamaları bitti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gökbey ve Akıncı İHA'nın test aşamaları bitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA’larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA’nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA’larımız için yerli ve milli imkânlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır." dedi.

Oktay, "Yatırım Ofisi öncülüğünde, 2020 yılı Ekim sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir." diye konuştu.

"İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir." diyen Fuat Oktay, "Başvuruların yüzde 90’ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Oktay: ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA’larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA’nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA’larımız için yerli ve milli imkânlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir.

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