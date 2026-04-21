Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki günlerde sizleri şaşırtacak açılımlar yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savaş sonrası yeni bir bölgesel ortam, yeni şartlar bekliyor bizi. Yeni dinamikler devreye girecek. Bu ortamda istikrarını, güvenli liman vasfını koruyan, önemli değerleri olan bir ülke olarak çok önemli fırsatlarımız, imkanlarımız olduğuna inanıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda düzenlenen TOBB ve ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2012'den bu yana TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında sürdürülen işbirliğinin iki ülke arasında diyaloğu ve ortaklık zeminini geliştirici, yatırımları destekleyici etkilerini hep birlikte gördüklerini söyledi.
Türkiye ile ABD arasındaki köklü stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisinin, ekonomik işbirliği açısından güçlü bir zemin sunduğunu belirten Yılmaz, karşılıklı güvene dayanan bu yapının, yatırım ve ticaret ilişkilerinin derinleşmesine imkan tanıdığını, iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini desteklediğini ifade etti.
"Türk firmalarının ABD’de ortaya koyduğu performans dikkat çekicidir"
Yılmaz, Amerikan yatırımlarının özellikle dijital altyapı, bilişim ve AR-GE alanlarında yoğunlaşmasını son derece kıymetli bulduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki günlerde sizleri de şaşırtacak bazı yeni açılımlar yapabiliriz"
Yılmaz, çevresindeki büyük çatışmalara ve gerilimlere karşın Türkiye'nin, istikrarını koruyan, güvenli liman vasfını pekiştiren bir ülke konumunda olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin, güçlü ve caydırıcı bir ülke olmasının yanı sıra her alanda barışı, müzakereyi, diplomasiyi savunduğunu kaydetti.
İran'da yaşanan savaşın bölgesel ve küresel ekonomiye önemli yansımaları bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye, küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerlemektedir"
Yılmaz, otomotiv, savunma ve müteahhitlik sektörlerinde elde edilen başarıların, Türkiye'nin küresel üretim ve ticaret sistemindeki konumunu güçlendirdiğini belirterek, "Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'yle ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması için güçlü bir zeminimiz olduğunu düşünüyorum. Bu zeminin en iyi şekilde değerlendirilmesi için iş dünyalarımızın doğrudan temasının da kritik önemde olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum." dedi.
Yılmaz, bu adımların, karşılıklı anlayışa dayalı bir ekonomik işbirliği iradesinin somut göstergeleri olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: