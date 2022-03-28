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Gündem Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce adli para cezasına çarptırıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce adli para cezasına çarptırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Uşak'ta yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye mahkeme, 7 bin lira adli para cezası verdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce adli para cezasına çarptırıldı
Muharrem İnce

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatların mütalaaya ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından hakim kararını açıkladı.

Hakim, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan İnce'ye önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayarak hapis cezasını 11 ay 20 güne düşüren hakim, İnce'nin sosyoekonomik durumunu dikkate alarak cezayı, 350 gün adli para cezasının karşılığı olarak 7 bin lira adli para cezasına çevirdi. Hakim, İnce'nin cezayı 5 taksitle ödemesini de kararına ekledi.

Muharrem İnce ifade verdi
GÜNDEM
Muharrem İnce ifade verdi

Davanın geçmişi

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İnce, davaya ilişkin 22 Şubat'ta Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarak savunma yapmıştı. İnce, savunmasında, sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.

Esas hakkındaki mütalaasını 7 Mart'ta görülen duruşmada açıklayan savcı, İnce'nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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