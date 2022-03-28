Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce adli para cezasına çarptırıldı

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Rus heyeti müzakere için İstanbul'da

Rus heyeti müzakere için İstanbul'a geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından tarafların müzakere için İstanbul'da bir araya geleceği açıklanmıştı. Rus heyeti saat 16.00'da İstanbul'a geldi. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de yer aldığı biliniyor.