Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un kaleme aldığı makale 15 ülkede yayımlandı

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet görevlileri tarafından yapılan açıklamalarda darbe girişiminin komuta kademesi kontrolü dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan yasa dışı bir grup tarafından gerçekleştirildiği ortaya koyuldu. FETÖ'nün darbe girişiminin arkasında olduğu kesinlik kazandı.

ABD'de ikamet eden örgüt elebaşının, devlet içerisindeki paralel yapılanmasıyla bu hain eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kazanılan zafer, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya demokrasi tarihinin en onurlu direnişlerinden biri olarak kaydedilmiştir.