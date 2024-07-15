Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un kaleme aldığı makale 15 ülkede yayımlandı

Altun'un makalesi İtalya'nın İl Messaggero ve İl Mattino gazetelerinde, Almanya Focus dergisinde, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde, Çin'in önde gelen haber portallarından Sohu'da, Rus haber portalı Tonkosti'nde, KKTC'nin Kıbrıs Gazetesi ve çeşitli haber sitelerinde Bulgaristan'ın The Sofia Globe, Epicenter, Kırcaali Haber portallarında, Bosna Hersek'in Oslobodjenje ve Nezavisne Novine gazeteleri ile resmi haber ajansı FENA'da, Filistin'in Ahbar El-Balad ve Al Quds gazetelerinde, Türkmenistan'ın News Central Asia haber portalında, Kırgızistan'ın Veçerniy Bişkek gazetesinde, Özbekistan'da başta Daryo, Uzdaily olmak üzere birçok haber portalında , Malezya devlet ajansı Bernama ve Astor Awani haber portalında, Kazakistan'da Turanews, Abajdan, Kazislam gibi ajans ve haber sitelerinin bulunduğu mecralarda, Güney Kore'nin Weekly Chosun dergisinde yayımlandı.
'252 şehit 2 bin 740 gazi verdik'
Türk hükümetinin darbe girişiminin ilk anlarından itibaren düzeni yeniden sağlamak ve failleri adalete teslim etmek için harekete geçtiğini vurgulayan Altun makalesinde şu ifadelere yer verdi:
FETÖ'nün müttefik ülkeler de dahil olmak üzere pek çok farklı coğrafyada faaliyet göstermeye devam ettiğinin bilincinde olduklarının altını çizen Altun, makalesinde şunları kaydetti: