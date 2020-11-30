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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

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