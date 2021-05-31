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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kontrollü normalleşme gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Beştepe'de toplandı. Toplantıda, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kontrollü normalleşme gündemde
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME

1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını söylemişti. Ancak kapanma tedbirlerine rağmen günlük 5000 vaka sayısının altına inme hedefine ulaşılamaması nedeniyle, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yerine yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı ifade ediliyor.

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SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

TELAFİ EĞİTİMİYLE İLGİLİ ADIM BELİRLENECEK

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Kabine, Koronavirüs Risk Haritası’nı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alarak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.

Ayrıca halı saha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.

DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.

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