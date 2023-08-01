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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 21 üniversiteye yeni rektör

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 21 üniversiteye yeni rektör atandı. Açıklanan karara göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar getirildi.

02:25 . 1/08/2023 Salı
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Arşiv.

Arşiv.

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan tüm atama kararları;


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Keleş atanmıştır.


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Alpay Arıbaş atanmıştır.


Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan atanmıştır.


Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı atanmıştır


Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi atanmıştır.


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cengiz Köseoğlu atanmıştır.


Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yılmaz Can atanmıştır.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk atanmıştır.


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar atanmıştır.


Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih Kırışık atanmıştır.


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal atanmıştır.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil atanmıştır.


Koç Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Sitti atanmıştır.


Kütahya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak atanmıştır.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Rana Kibar atanmıştır.


Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Orhan Baş atanmıştır.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın atanmıştır.


Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şaki Taşdemir atanmıştır.


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Saltan atanmıştır.


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Evren Yaşar atanmıştır.






#resmi gazete
#atama
#Rektör
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