Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, DEAŞ'ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 20:12 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 20:42 Yeni Şafak