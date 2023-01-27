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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç'teki alçak saldırıya tepki: Geçiştirilecek bir hadise değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

13:23 . 27/01/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın

İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.

İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."




#Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması
#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
#İsveç
#saldırı
#tepki
1 saat önce
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç'teki alçak saldırıya tepki: Geçiştirilecek bir hadise değil
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