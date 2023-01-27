Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç'teki alçak saldırıya tepki: Geçiştirilecek bir hadise değil

İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.