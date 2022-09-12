Cüneyt Özdemir 'yalan muhalefeti'ne sert çıktı: Gerçekten kafayı sıyırmış durumdalar

Kendi adını taşıyan YouTube kanalındaki yayında bir video yayınlayan Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada FETÖ'cü hesapların yalanlarının peşine takılan muhalif kesime sert tepki gösterdi.

Erdoğan'a karşı olan solcuların, FETÖ ile birlikte o yalan haberleri yaydığını aktaran Özdemir, bu yalanlara inanan muhalifleri eleştirdi.

OYNAT 01:45 Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü yalan atıyor solcular arkasından gidiyor Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi adını taşıyan YouTube kanalındaki yayında, muhalifleri, FETÖ'cü hesapların yalanlarının peşine takılmakla eleştirdi: FETÖ'cünün biri bir yalan atıyor Erdoğan karşıtı solcu laik hesaplar bu yalanın arkasından gidiyor. O kadar kolay manipüle ediliyor ki bu insanlar hayret ediyorum. 'Erdoğan düşmanlığı olsun da PKK'lı da olur FETÖ'cü de olur, herkesin peşine takılırım' kafasında millet. BiP'te paylaş

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“Hayret ediyorum"

Sözü Twitter’da cirit atan FETÖ’cülere getiren Özdemir, “Öyle tuhaf birliktelikler var ki… FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, Erdoğan karşıtı bir tane solcu, diğer tarafından bir laik abla, kuyruğuna takılıyor. Nereye gidiyorsunuz? Bu halayın, başı kim, sonu kim, yönü ne? Bir bakın Allah aşkına, neyi retweet’liyorsunuz? Bir de o kadar kolay manipüle ediliyorlar ki bu insanlar, ben hayret ediyorum. Şu retweet ettiğin site bir defa FETÖ’nün sitesi.” ifadelerini kullandı.

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“Erdoğan düşmanlığı olsun da..."

Yalanları gülerek takip ettiğini söyleyen Özdemir, “Adamlar o kadar büyük yalanlar atıyorlar ki, gülerek izliyorum. Hızla yalanlamaya çalışıyorlar. ‘Ben öyle demedim, ben onunla görüşmedim’ gibi. Sosyal medyada 'Erdoğan düşmanlığı olsun da PKK'lı da olur FETÖ'cü de olur, herkesin peşine takılırım' kafasında millet. Gerçekten kafayı sıyırmış durumdalar.” diye konuştu.

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