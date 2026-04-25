Dağda çiriş otu toplarken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti

22:1825/04/2026, Cumartesi
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çiriş otu toplamak için dağa çıkan bir kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sarp araziye ulaşan ekiplerin çalışmasıyla cenaze helikopterle bölgeden alınarak ilçe merkezine taşındı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çiriş otu toplamak için dağa çıkan kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Erdoğan Akbaş, Andırın ilçesine bağlı Çiğşar Mahallesi Kösepınarı köyü Tuaras mevkisinde arkadaşlarıyla çiriş otu topladığı sırada aniden rahatsızlandı.

Akbaş'ın kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanında bulunan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikleri öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ara+çla ulaşılabilen son noktaya kadar ilerledikten sonra yaklaşık 3 kilometrelik sarp ve eğimli araziyi aşarak olay yerine ulaştı.

Bölgenin dik ve kayalık yapısı nedeniyle cenazenin bulunduğu yerden alınabilmesi için askeri helikopter talep edildi. Akbaş'ın cenazesi, helikopterle bulunduğu noktadan alınarak Andırın ilçe merkezine götürüldü ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


