Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ekonomi

THY duyurdu: Koronavirüs nedeniyle İran'a durdurulan seferler 16 Temmuz'da başlıyor

Koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın (THY) temmuz ayı uçuş takvimi belli oldu. THY, 16 Temmuz itibariyle İran'ın başkenti Tahran'a tarifeli seferlere başlayacak.