DASK’sız depremzedeye hasar ödemesi

Bu kapsamda hasarlı yapıların yerinde yeniden yapımı için mülk sahiplerinin salt çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Düzenlemeyle, inşaat ihalesi verilen müteahhitle yapılan sözleşmenin feshi için de salt çoğunluk kararı yeterli sayılacak ve yeni inşaat sözleşmesi imzalanabilecek. Düzenlemenin bir diğer gerekçesi ise dönüşüm hızlı bir şekilde tamamlanması olarak açıklandı.





HİSSELİ YAPILARDA DÖNÜŞÜM

Düzenlemeye ilişkin Meclis'te bilgilendirmede bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, salt çoğunlukla yerinde dönüşümün daha çok kırsal için geçerli olacağını söyledi. Afetin büyüklüğüyle orantılı olarak hak sahipliği sürecinin de uzadığını aktaran Sezer, "Daha önceki afetlerde birebir ofisler kanalıyla biz talepleri alıyorduk fakat şimdi e-Devlet üzerinden yapılmasının, yine tebligatların da aynı şekilde yapılmasının önü açılıyor. Şu ana kadarda 450 binin üzerinde bir talep almış durumdayız" ifadelerini kullandı.





ORTA HASARLI ‘AĞIR’ SAYILDI

DASK'la ilgili bir muafiyete de gidileceğini aktaran Sezer, düzenlemeye eklenecek istisnalarla DASK'ı olmayan afetzedelerin hak sahibi olmalarının önü açılacağını bildirdi. Sezer, bu afete özel olarak orta hasarlı olan konutların da ağır hasarlı olarak kabul edileceğini ve hak sahiplerinin konutlarının ve ahırlarının yapılacağını söyledi.



