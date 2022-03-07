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ANKARA

DEAŞ’ın ‘hat’çısı yakalandı

Balıkesir’de terör örgütü DEAŞ’a katılmak için önce Hatay’a, ardından da Suriye’ye gitmek isteyen 2 kişi Ayvalık’taki otobüs terminalinde yakalandı...

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Şahin Şen Yeni Şafak
​DEAŞ’ın ‘hat’çısı yakalandı ​
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Balıkesir’de terör örgütü DEAŞ’a katılmak için önce Hatay’a, ardından da Suriye’ye gitmek isteyen 2 kişi Ayvalık’taki otobüs terminalinde yakalandı. Balıkesir Emniyeti tarafından DEAŞ’la irtibatta oldukları için takip edilen 22 yaşındaki İ.T. ve K.D., hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede İ.T.’nin DEAŞ üyelerine nasıl yardım ettiği anlatıldı.

  • İ.T’nin kendi adına çok sayıda GSM hat aboneliği açtırdığı ve bu hatları kaçak yollarla Suriye, Irak ve Afganistan’dan Türkiye’ye giren ve ülkelerinde radikal gruplar ve terör örgütleri ile ilişki içerisinde bulunan yabancı kişilere verdiği belirtildi. İ.T.’nin GSM hatlarını gönderdiği kişilerin bir kısmının bir dönem DEAŞ içerisinde bulunduktan sonra kaçak yollarla Türkiye’ye girenler olduğu, bir kısmının da halen Suriye’de DEAŞ içerisinde bulunan kişiler olduğu belirlendi.

TÜRKİYE’YE GEÇİRMİŞ!

Öte yandan İ.T.’nin Suriye’de DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katılmış olan Fetrin kod adlı kadın teröristi yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdiği de iddianamede yer aldı. İ.T. ve K.D. iddianameyi kabul eden Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

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