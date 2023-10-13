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DEAŞ’ın kasasına baskın

Tekirdağ Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 yıl boyunca süren çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına yönelik dev bir operasyona imza attı.

Şahin Şen
04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Örgütün para kasası Suriye uyruklu Bilal E. (48) Adıyaman’da yakalandı. Bilal E.’nin ikametindeki para kasasından 1 milyon liraya yakın nakit para ve çok miktarda altın çıktı. Polis ekipleri örgütün mali yönden nasıl para topladığını da ortaya çıkarttı. DEAŞ’ın kapalı Telegram grupları üzerinden banka hesap bilgilerini paylaştığı, Bilal E.’ye Türkiye’den ve yurt dışındaki birçok banka hesabından, özellikle de Avrupa’dan para gönderildiği tespit edildi. Yakınları DEAŞ içerisinde bulunan ailelerin de Bilal E.’ye para transferi yaptığı, dekontunu DEAŞ içindeki yakınına gönderdiği, teröristlerin de dekontu Suriye’de bulunan örgütün maliye birimine gösterip yatırılan paranın karşılığını aldığı ortaya çıkarıldı. Tekirdağ merkezli Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Bursa, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.


ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' vurgulu skandal 'Suriye' kararı: 'Ulusal acil durum' hali uzatıldı
ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' vurgulu skandal 'Suriye' kararı: 'Ulusal acil durum' hali uzatıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak için ilan edilen "ulusal acil durum" halinin uzatılmasına karar verdi. Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savundu. Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığından jet bir yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." denildi.


#Operasyon
#DEAŞ
#terör örgütü
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