DEAŞ’ın kasasına baskın

Örgütün para kasası Suriye uyruklu Bilal E. (48) Adıyaman’da yakalandı. Bilal E.’nin ikametindeki para kasasından 1 milyon liraya yakın nakit para ve çok miktarda altın çıktı. Polis ekipleri örgütün mali yönden nasıl para topladığını da ortaya çıkarttı. DEAŞ’ın kapalı Telegram grupları üzerinden banka hesap bilgilerini paylaştığı, Bilal E.’ye Türkiye’den ve yurt dışındaki birçok banka hesabından, özellikle de Avrupa’dan para gönderildiği tespit edildi. Yakınları DEAŞ içerisinde bulunan ailelerin de Bilal E.’ye para transferi yaptığı, dekontunu DEAŞ içindeki yakınına gönderdiği, teröristlerin de dekontu Suriye’de bulunan örgütün maliye birimine gösterip yatırılan paranın karşılığını aldığı ortaya çıkarıldı. Tekirdağ merkezli Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Bursa, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.