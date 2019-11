Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık not yazdı yardım istedi: Dava yarın görülecek Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık not yazdı yardım istedi: Dava yarın görülecek Erzurum’da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanığın serbest kalma ihtimali genç kızı korkutuyor. Yarın görülecek dava öncesi Canısı T., 5 sayfalık not yazarak sosyal medyadan yardım istedi.

