Gündem Değeri 60 bin TL 30 saniyede söküp çaldılar Sabah otomobilini görünce neye uğradığını şaşırdı
İSTANBUL

Değeri 60 bin TL! 30 saniyede söküp çaldılar: Sabah otomobilini görünce neye uğradığını şaşırdı

Beykoz'da motosikletli 2 hırsız oto galerideki lüks otomobilin 60 bin lira değerindeki iki farını 30 saniyede çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Değeri 60 bin TL! 30 saniyede söküp çaldılar: Sabah otomobilini görünce neye uğradığını şaşırdı
Ömür Özcan

Olay, Kavacık'ta gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletle gelen iki hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu.

Motosikletten inen bir kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri motosiklette gözcülük yaptı.

DHA

Lüks aracın yanına gelen şüpheli 30 saniye içinde değeri 60 bin lira olduğu belirtilen iki farı söktü.

Hırsızlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı.

DHA

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah oto galeriye gelen Ömür Özcan lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

DHA

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DHA

"PARMAK İZİ DE BIRAKMAMIŞLAR"

Galeri sahibi Ömür Özcan, "Saat 03.00 sıralarında aracımızın 2 tane farını sökmüşler. Kamera kayıtlarına baktığımızda motosikletli 2 kişi geliyor. Yaklaşık 30 saniye sürüyor sökmeleri. Karşıdaki taksi durağındaki arkadaş hırsızlığı fark etmiş ama çok kısa sürdüğü için farı alıp gitmişler. Aynı gece başka bir arkadaşın da aynı şekilde farlarını sökmüşler. Değeri 60 bin lira civarında. Parmak izi de bırakmamışlar. Daha önce de keşif yapmışlar" dedi.

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