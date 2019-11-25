Dehşete düşüren iddia: Kayıp kadın öldürülüp kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı

Isparta’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla, kadın cinayetlerine ‘Dur’ demek için bir araya gelen Isparta Kadın Meclisleri, Kaymakkapı Meydanı’nda basın açıklaması yaptıktan sonra düdük çalarak belediye önüne kadar yürüdü.

Kentte, 10 Ağustos 2017 tarihinden beri kayıp olan Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ile bir yakını da eyleme katılarak, kızlarının bulunmasını istedi. Zehra Çaycı’nın annesi ölü ya da diri çocuğuna kavuşmak ve yerini bilmek istediğini belirtirken, bir yakını ise Zehra Çaycı ve arkadaşı Korhan’ın öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Keziban Çaycı ve bir yakını.

2017 yılında 2 çocuğunu bırakıp bir anda ortadan kaybolan Zehra Çaycı’nın öldürüldüğünü düşündüklerini söyleyen annesi ve yakını, halen ölü veya dirisinin bulunmadığını, çocuklarına her zaman yalan söylemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Korkunç iddia: Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış

Kadın cinayetlerinin durdurulması için konuşan Zehra Çaycı’nın yakını, “Komşuların dediği şey, uzun süre (Besici Ali’nin evinde) kıyma makineleri çalışmış. Dedikleri şey şu, ‘Bulun da görelim, ispat edin’. Çünkü, ceset yoksa, kanıt yoksa, hiçbir şey yapılamıyor. Bir kasap kendisi, etlerle çok içli dışlı, ne yapacağını çok iyi biliyor çünkü ve bulunamıyor” dedi.

Çocuklarımız yaşıyorsa burada, yaşamıyorsa ‘Mezarı bu’ denilmesini istiyorum

Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ise, “Çocuklarım, annelerini arıyorlar. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Dibinde bir erkek daha kayıp, onun da bulunmasını istiyorum. İkisinin de bulunup, çocuklarımız yaşıyorsa burada, yaşamıyorsa ‘Mezarı bu’ denilmesini istiyorum. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum ben” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanımızın beni duymasını istiyorum

‘Ben, adaletin sağlanmasını istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Keziban Çaycı, “Nasıl söylenecekse, benim çocuğumun yerinin söylenmesini istiyorum. Benim çocuğumun yerini göstersinler. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum ben. Ben Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, herkesten yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızın beni duymasını istiyorum. Adalet Bakanımız ve bakanların beni ve benim sesimi duymalarını istiyorum. Ben böyle kanun istemiyorum” ifadelerini kullandı.