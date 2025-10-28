Yeni Şafak
DEM: Kararlı duracağız

Uğur Duyan
04:00 28/10/2025, Salı
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın Türkiye’den çekilmesini değerlendirdi.

Dün düzenlenen basın toplantısında PKK’nın çekildiğini açıklamasıyla sürecin birinci aşamasının tamamlandığını ifade eden Bakırhan, “Türkiye’ye ve bölgede yaşayan tüm Kürtlere yönelik gelen tehlike dalgasını ancak demokratik bir müzakere ile aşabiliriz” dedi. Bunun yolunun da geçiş ve demokratik entegrasyon yasalarının hayata geçirilmesinden geçtiğini belirten Bakırhan, “Provokasyonlar tezgâhlanabilir. Korku senaryoları üretilebilir, karalama kampanyaları olabilir ama biz, kararlı duracağız, vazgeçmeyeceğiz. Bunu herkes bilmelidir” dedi.

BU SÜREÇ HEPİMİZİN

Tülay Hatimoğulları ise “Kimse kendisini bu sürecin dışında görmemeli. Bekleyen konumda olmamalı. Düşüncelerimiz ve değerlendirmelerimiz farklı olabilir. Eleştirilerimiz olabilir. Bunlar bizi güçlendirir” dedi. Kadınlara ve analara çağrıda bulunan Hatimoğulları, “Gencecik evlatlarını toprağa veren kimliği farklı ama acısı aynı olan anneler! Sizlerin barış haykırışını ortaklaştırması barışın en güçlü harcını oluşturur. Bu süreç hiçbir siyasi kesimin dar manada çıkarlarına, hesaplarına kurban edilemez. Bu süreç herkesindir, hepimizindir” diye konuştu.



