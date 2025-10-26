DEM Parti Heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme tarihi belli oldu

Terörden arındırılmış Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan bu kritik süreç kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel bir komisyon oluşturuldu.





Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.





Heyette kimler var?