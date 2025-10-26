Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DEM Parti Heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme tarihi belli oldu

DEM Parti Heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme tarihi belli oldu

13:2526/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

DEM Parti Heyeti, 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Terörden arındırılmış Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan bu kritik süreç kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel bir komisyon oluşturuldu.


Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.


Heyette kimler var?

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

#Recep Tayyip Erdoğan
#DEM Parti
#Görüşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa içeriğinde neler var? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor