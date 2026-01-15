Yeni Şafak
DEM Partili başkanın makam aracı trafikte haczedildi

22:5015/01/2026, Perşembe
IHA
İpekyolu Belediyesi’nin borçları nedeniyle başkanın makam aracına haciz uygulandı.
DEM Partili İpekyolu Belediyesi’nin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Belediye Başkanı Canan Uzunay’ın kullandığı resmi makam aracına trafikte haciz uygulandı. Polis ekiplerince durdurulan araç, hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu gerekçesiyle çekiciyle otoparka götürüldü. İcra sürecinin, belediyenin devralınmasının ardından bazı borç kalemlerinde ödeme ya da yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle devam ettiği öğrenildi.

DEM Partili İpekyolu Belediyesi’ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Belediye Başkanı Canan Uzunay’ın resmi makam aracına haciz uygulanarak el konuldu.

Başkan Uzunay’ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen, bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.



#Van
#DEM Parti
#İpekyolu Belediyesi
