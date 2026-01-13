Yeni Şafak
Van'da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

17:4613/01/2026, Salı
IHA
Van’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde trafiği olumsuz yönde etkiledi, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle Van-Erciş kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı maddi hasarlı kazaların yaşanmasına neden oldu. 

Kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları, kış lastiği kullanmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

