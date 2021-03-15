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Denetim yapan polis gözlerine inanamadı: Otomobilden 'mini cephanelik' çıktı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından devriye esnasında durdurulan bir otomobilin içinden mini cephanelik çıktı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Düzce Yenikent Polis Merkezine götürüldü.
Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Düzce Yenikent Polis Merkezine götürüldü.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü motorize Yunus timleri, Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde devriye esnasında durumundan şüphelenilen Rıdvan İ. idaresindeki 81 EY 952 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şahsın üzerinde yapılan kontrollerde ruhsatsız otomatik av tüfeği, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız silah, 5 adet pompalı mermisi, 60 adet kuru sıkı mermi ve 7 adet silah mermisi ele geçirildi.

Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Düzce Yenikent Polis Merkezine götürülürken, araç sürücüsü Rıdvan İ. ise gözaltına alındı.

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