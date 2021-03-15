Denetim yapan polis gözlerine inanamadı: Otomobilden 'mini cephanelik' çıktı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından devriye esnasında durdurulan bir otomobilin içinden mini cephanelik çıktı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi 15 Mart 2021, 09:36 Son Güncelleme: 15 Mart 2021, 09:43 İHA