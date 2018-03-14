Deniz Harp Okulu’ndaki darbe soruşturması tamamlandı

FETÖ'nün Deniz Harp Okulu yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aralarında Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekanı Deniz Kurmay Albay Çetin Özaktan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekan Sekreteri Yarbay Şükrü Bostan'ın, İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürü Yüzbaşı Basri Vural, Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Alay Komutanı Albay Fehmi Türksever da bulunduğu 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.

Sabah'ın haberine göre Terör Savcısı Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianame kapsamında şüphelilere 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamaları kapsamında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Dekan 'Deniz Okulu Komutanı' olarak atanmış

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından onaylanan İddianamede, darbe girişimi sırasında Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin eylemleri tek tek anlatıldı.

İddianameye göre şüphelilerden Dekan Çetin Özaktan sıkıyönetim listesinde 'Deniz Okulu Komutanı' olarak yer alıyor. Özaktan, 15 Temmuz saat 22.10 sularında resmi üniformasını giyerek dekanlık makam odasına intikal etti.

Çakınberk'i muhatap almadı

Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel'in kaçırılması davasında sanık olan Binbaşı Cüneyt Aydoğan, okul dekanı Çetin Özaktan'ın darbecilerin hazırladığı sıkıyönetim listesine göre Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevine getirildiğini söyledi.

Okul dekanı olan Çetin Özaktan'ın Deniz Harp Okulu Komutanının birlik içerisinde bulunmadığı durumlarda en kıdemli rütbeli olan Deniz Yüzbaşı Ahmet Çakınberk'i muhatap alması gerektiği halde şüpheli Binbaşı Cüneyt Aydoğan'ı muhatap aldığı iddianamede vurgulandı.

'Dekan ve sekreter de oradaydı'

İddianamede o gece yaşananları anlatan tanık Deniz Yüzbaşı Ahmet Çakınberk ifadesinde gece saat 02.00 sularında dekanlık odasına gittiğini odada İstihbarat Şube Müdürü Basri Vural, Yalova Meslek Yüksek Okulu Alay Komutanı Fehmi Türksever, Okul Alay Komutanı Uğur Yıldız, nöbetçi Amiri Cüneyt Aydoğan, Dekan sekreteri Şükrü Bostan ve Dekan Çetin Özaktan'ın olduğunu söyledi.

'Beni görünce tedirgin oldular'

Bu isimlerin kendisini gördükten sonra tedirgin olduğunu söyleyen Çakınberk, "Sıkıyönetim direktifi eklerini inceleyince dekan Çetin Özaktan'ın Komutan olarak atandığını gördüm. Odada bulunan şahısların aktif olarak darbe girişiminde rol oynadıklarını anladım' dedi. Çakınberk, Yalova Meslek Yüksek Okulu Alay Komutanı Fehmi Türksever'in görev yeri ile ilgisiz olarak o gece orada bulunduğunu da sözlerine ekledi.