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Deniz suyu yükseldi Filyos-Zonguldak yolu ulaşıma kapatıldı

Filyos Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada deniz suyunun yükselmesi dolayısıyla karayoluna kum, taş ve ve kaya parçalarının ulaştığına dikkat çekildi.

08:16 - 27/11/2023 Pazartesi
IHA
Filyos-Zonguldak yolu deniz suyu yükselmesi nedeniyle taş ve ve kaya parçaları ile dolunca ulaşımda aksamalar meydana geldi

Filyos-Zonguldak yolu deniz suyu yükselmesi nedeniyle taş ve ve kaya parçaları ile dolunca ulaşımda aksamalar meydana geldi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Filyos - Zonguldak yol girişinde bulunan derin deniz deşarj bölgesinde fırtınadan dolayı yükselen dalgaların deniz suyunun kabarmasına neden olduğu, karayoluna deniz suyu ile birlikte kum, taş ve kaya parçalarının ulaşarak tehlike arz ettiği belirtildi. Belediye ve karayolları ekiplerince yolun temizlenmesine rağmen, olumsuz hava koşulları ve fırtınanın karayolunu ulaşıma kapattığı açıklandı. Zonguldak istikametine gidecek olan vatandaşlar ile Zonguldak yönünden gelecek olan vatandaşların alternatif yolları kullanmalarının can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu vurgulandı.


Belediye tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Filyos - Zonguldak yol girişinde bulunan derin deniz deşarj bölgesinde, fırtınadan dolayı yükselen dalgalar deniz suyunun kabarmasına neden olduğundan, karayoluna deniz suyu ile birlikte kum, taş ve kaya parçaları ulaşarak tehlike arz etmektedir. Belediye ve karayolları ekiplerince yol temizlense de, olumsuz hava koşulları ve fırtına karayolunu ulaşıma kapatmaktadır. Zonguldak istikametine gidecek olan vatandaşlar ile Zonguldak yönünden gelecek olan vatandaşların alternatif yolları kullanmaları can ve mal güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Vatandaşlara duyurulur."



Karadeniz'de fırtına sonrası dev dalgalar: Yük gemisi karaya oturdu evleri su bastı
Karadeniz'de fırtına sonrası dev dalgalar: Yük gemisi karaya oturdu evleri su bastı

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da fırtınayla dev dalgalar oluştu. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını yıkarken İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Karaya oturan gemideki 12 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Gemi mürettebatı kurtarılmayı bekledi. Abana'da ise fırtına nedeniyle ilçedeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Harmason bölgesindeki iki evden 6 kişi iş makinesiyle tahliye edildi. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.


#Filyos
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#Fırtına
#Yağış
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