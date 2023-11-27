Deniz suyu yükseldi Filyos-Zonguldak yolu ulaşıma kapatıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Filyos - Zonguldak yol girişinde bulunan derin deniz deşarj bölgesinde fırtınadan dolayı yükselen dalgaların deniz suyunun kabarmasına neden olduğu, karayoluna deniz suyu ile birlikte kum, taş ve kaya parçalarının ulaşarak tehlike arz ettiği belirtildi. Belediye ve karayolları ekiplerince yolun temizlenmesine rağmen, olumsuz hava koşulları ve fırtınanın karayolunu ulaşıma kapattığı açıklandı. Zonguldak istikametine gidecek olan vatandaşlar ile Zonguldak yönünden gelecek olan vatandaşların alternatif yolları kullanmalarının can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu vurgulandı.