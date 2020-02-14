Gündem Deniz Yücele 15 yıl istendi
POLİTİKA

Deniz Yücel’e 15 yıl istendi

PKK propagandası yaptığı tespit edilen ve 1 ay boyunca Almanya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda saklandığı ortaya çıkan Alman Die Welt Gazetesi Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Deniz Yücel
Deniz Yücel

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında Yücel’in terör örgütü PKK ve örgüt mensuplarını övecek, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve bu yönteme başvurmayı teşvik edecek nitelikte eylemleri olduğu anlatıldı. “Terör örgütü PKK propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 2 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen Yücel’in, maddi unsurları oluşmadığı için “FETÖ/PDY propagandası yapmak” suçundan ise beraati talep edildi. Duruşma 2 Nisan’a erteledi.

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