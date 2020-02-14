Deniz Yücel’e 15 yıl istendi

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında Yücel’in terör örgütü PKK ve örgüt mensuplarını övecek, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve bu yönteme başvurmayı teşvik edecek nitelikte eylemleri olduğu anlatıldı. “Terör örgütü PKK propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 2 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen Yücel’in, maddi unsurları oluşmadığı için “FETÖ/PDY propagandası yapmak” suçundan ise beraati talep edildi. Duruşma 2 Nisan’a erteledi.

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