Denizde akıntıya kapılan kalp hastası adam 4,5 saat sırt üstü yüzerek kurtuldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde balıkçılık yapan 68 yaşındaki kalp hastası Sami Cantürk, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Sami Cantürk, 4,5 saat süren hayat mücadelesinin ardından kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştı.









Yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlatan Sami Cantürk şunları söyledi:









ANİDEN AKINTIYA KAPILDIM









‘68 yaşındayım. Balıkçılık yapıyorum. 31 Ağustos’ta saat 08.30’da teknemle yaklaşık 3 mil açıldım. Biraz mezgit tuttum. Saat 09.30’da ise serinlemek için denize atladım. Bir anda akıntıya kapıldım. Bir türlü tekneye ulaşamadım. Akıntıya kapıldığımı anlayınca çabalamamım bir sonuç vermeyeceğini düşündüm.’









SIRT ÜSTÜ YATMAM KURTARDI









‘Askerliğimi bahriyeli olarak yapmıştım ve bu gibi durumlarda sırt üstü yatmanın faydalı olacağını biliyordum. Ben de sırt üstü yatarak akıntının beni kıyıya ulaştırmasını bekledim. Yer yer kulaç attığım da oldu ancak ilerlemek mümkün olmadı. Sırt üstü su üzerinde yatma pozisyonumu devam ettirdim. Biraz su yuttum, sonra istifra ettim.’









4,5 SAAT SÜRDÜ









‘Sabah 09.30’da dalmıştım. Umudum kaybolmak üzereydi. Tek dileğim akıntının Rusya tarafına olmamasıydı. Şükürler olsun öyle de oldu. Yaklaşık 4,5 saat sonra, saat 14.00’da kıyıya ulaştım. Bu arada tüm ekipler, ailem beni bulmak için seferber olmuş. Kıyıya ulaşınca birden Sami amca geldi diyerekten bir alkış tufanı koptu.’









SIRT ÜSTÜ DURAMAYAN DENİZE GİRMESİN







