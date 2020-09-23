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Denizli haberleri: Denizli'de bulundu 4 bin yıllık

Tekstil üretim merkezi olan Denizli'de 4 bin yıllık tekstil atölyesi bulundu

Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli'de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı. Beycesultan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Eşref Abay, "Geçen yıl tekstil üretime yönelik buluntular bizi heyecanlandırmıştı. Bu yılki kazı çalışmalarımızda evin kalan kısımları da açığa çıkarıldı. Bu çalışmalar sonucunda günümüzden 4 bin yıl öncesine ait bir tekstil atölyesinin burada var olduğunu tespit ettik. Evin içinde yanmış ahşaptan el tezgahı parçaları da var" dedi.

Haber Merkezi AA
Beycesultan Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.
Beycesultan Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Yukarı Menderes Havzasının kuzeybatısında bulunan ve adını Selçuklu dönemine ait Behice Sultan Türbesi'nden alan Beycesultan Höyüğü'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki ekip tarafından devam ediyor.

AA
Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli'de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı.

Prof. Dr. Abay, milattan önce 5 bin yılında kurulduğunu tahmin ettikleri Beycesultan'da Geç Kalkolitik Dönem'den Geç Tunç Çağ sonuna kadar kesintisiz devam eden toplam 40 kültür tabakası tespit edildiğini anlattı. Batı Anadolu'nun önde gelen yerleşim alanlarından birisi olan bölgede 12 yıldır kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini dikkati çeken Abay, çalışmalar sırasında bölgenin tekstil geçmişi üzerine aydınlatıcı bilgilere ulaştıklarını bildirdi.

AA
Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli'de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı.

Bölgede daha önce 3 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen dokuma tezgahı parçaları ve tekstli malzemeleri bulduklarını hatırlatan Abay, şu bilgileri verdi:

  • "Geçen yıl yaptığımız kazılara bu yıl devam ediyoruz. Burada milattan önce 1700 yılına tarihlenen bir yapı tespit ettik. Büyüklüğü ve zengin donanımı ile zengin bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Çok büyük depolama odalarına sahip bu evin içinde çevre bölgelerden ithal edilmiş olduğu anlaşılan buluntular tespit edildi. Evde işlik olarak kullanılan 45 metrekare büyüklüğünde bir merkezi odası ve ayrıca 5 farklı işlevi oda bulunuyor."

AA
Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli'de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı.

Yangından kurtulan parçalar

Abay, yapının içinde tekstil üretiminde kullanılan binlerce ağırşak, süslemede kullanılan deniz kabukları ile yanmış halde tekstil parçalarının yoğun bir şekilde ortaya çıktığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

  • "Geçen yıl tekstil üretime yönelik buluntular bizi heyecanlandırmıştı. Bu yılki kazı çalışmalarımızda evin kalan kısımları da açığa çıkarıldı. Bu çalışmalar sonucunda günümüzden 4 bin yıl öncesine ait bir tekstil atölyesinin burada var olduğunu tespit ettik. Evin içinde yanmış ahşaptan el tezgahı parçaları da var."

AA
Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli'de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı.

Bu yapının büyük bir yangın gördüğünü, yangından kurtulan bu eşyaların bugünlere kadar ulaşmasının büyük şans olduğunu dile getiren Abay, bulundukları katmanda tespit ettikleri diğer evlerle kazıların devam edeceğini kaydetti.

AA
Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli'de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı.

Bölgenin en büyük yerleşim birimi olduğunu tahmin ettikleri Beycesultan'ın tarımın yanı sıra büyük bir tekstil üreticisi olduğunu buluntularla kanıtladıklarını aktaran Abay, bunun tekstil kenti Denizli'nin bu sektördeki geçmişini de daha geniş bir tarihe yaydığına işaret etti.

Denizli'de bulundu: 4 bin yıllık
FOTOĞRAF 13
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Çivril ilçesindeki Yukarı Menderes Havzası'nın kuzeybatısında bulunan Beycesultan Höyüğü'nde 12 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor.
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M.Ö. 5 binli yıllarda kurulduğu tahmin edilen höyükte yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında, önemli bilgilere ulaşıldı.
Title
Geç Kalkolitik Dönem'den Geç Tunç Çağı sonuna kadar kesintisiz devam eden toplam 40 kültür tabakasının tespit edildiği höyükte, 3 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen dokuma tezgahı ve 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen tekstil atölyesi açığa çıkarıldı.
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Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Eşref Abay, Beycesultan Höyüğü'nün 35 hektar büyüklüğe sahip eski bir yerleşim yeri olduğunu, günümüzden 4 bin yıl öncesine ait kültür tabakalarını araştırdıklarını söyledi.
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BİNLERCE TEKSTİL MALZEMESİ ORTAYA ÇIKTI<br>​<br>​ Burada, M.Ö. 1700 yılına ait bir yapı tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Abay, Bu yapının büyüklüğü ve donanımı itibariyle zengin bir tüccara ait olduğunu düşünüyoruz. Sadece işlik olarak kullanılan 45 metrekare alanında merkezi bir odası var. 5 ayrı odası mevcut. Bir o kadar da depolama alanı bulunuyor. İçinde çok yoğun tekstil üretimine ait buluntular ortaya çıkardık. Yoğun miktarda tekstil tarağı, dokuma mekiği, üretimde kullanılan binlerce ağırşak, dokuma tezgahı kalıntıları, yanmış halde tekstil parçaları ve süslemede kullanılan çok sayıda deniz kabuğu çıktı. Evin içinde, yanmış ahşaptan el tezgahı parçaları da var. Sadece bu ev içinde bine yakın buluntu tespit ettik. Bu evde M.Ö. 1700 yılında yoğun bir tekstil üretiminin olduğunu belirledik dedi.
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TEKSTİL ÜRETİMİNE IŞIK TUTAN ÇALIŞMA<br>​<br>​ Bulunan tekstil atölyesinin büyük bir yangın geçirdiği, kurtulan eşyaların ise bugüne ulaşmasının bir şans olduğunu belirten Prof. Dr. Abay, şunları söyledi:
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Kazıların devam ettiği diğer noktalarda da benzer tekstil buluntuları ortaya çıktı. Beycesultan'da günümüzden 4 bin yıl önce yoğun bir tekstil üretiminin yapıldığını ve ön planda olduğunu gördük. Denizli tekstil üretimiyle ön planda olan bir şehir. Günümüzden 4 bin yıl önce de Denizli bölgesinde çok yoğun bir tekstil üretiminin olduğunu anlıyoruz. Bu da bize geçmişe dönük olarak tekstil üretiminin büyük bir gelenek olduğunu göstermekte.
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Denizli'de bulundu: 4 bin yıllık
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Beycesultan Höyüğü'nde devam eden kazılarda, 4 bin yıllık tekstil atölyesi bulundu.


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